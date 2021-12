Metrô passa a funcionar até 18h a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira, 20, o metrô de Salvador passa a funcionar das 8 às 18h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o horário do serviço permanece o mesmo, das 8 às 13h. O transporte segue em operação assistida e com acesso gratuito para as estações Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Acesso Norte e Retiro.

Aos sábados, as famílias e cidadãos que ainda não usaram o metrô podem aproveitar a oportunidade para conhecer o serviço. Nesse dia, o metrô também funciona para receber grupos específicos de instituições de ensino que desejam conhecer o Centro de Controle Operacional (CCO), salas de apoio, cabine e oficina dos trens. Os grupos interessados devem fazer inscrição pelo e-mail faleconosco.metrobahia@grupoccr.com.br ou Central de Atendimento (0800 071 8020).

