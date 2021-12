Metrô para e passageiros são retirados de trem após apagão

Os trens do metrô de Salvador ficaram parados por 30 minutos por causa de um apagão de energia elétrica que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 17, por voltadas 9h40. Os vagões voltaram a circular normalmente às 10h10.

De acordo com a assessoria de comunicação da CCR Metrô, responsável pelo serviço, um dos trens que estava em operação parou fora da estação. O equipamento, que tinha saído da estação de Bom Juá e seguia para a Lapa, ficou parado no meio do percurso.

O trem foi evacuado por um segurança, que conduziu os passageiros por um caminho de concreto que tem ao lado dos trilhos, chamado de "passarela de serviços". Os usuários do serviço foram levados para a estação do Retiro, que era a mais próxima.

Os passageiros foram restituídos com um "bilhete especial de embarque", que não tem validade para ser usada.

