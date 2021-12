Metrô otimiza funcionamento para o primeiro Ba-Vi do ano

Para garantir a segurança e conforto dos torcedores no primeiro Ba-Vi de 2019, o metrô contará com uma estratégia de atendimento especial neste domingo, 3. As estações de Metrô contarão com reforço nas bilheterias e haverá um aumento na frota de trens, para gerar maior oferta de lugares para atender a demanda.

Os passageiros também contarão com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) ao longo de todo o sistema, nas estações com maior fluxo no retorno pós-jogo e nas escoltas dos trens.

Na Estação Campo da Pólvora, que fica a cerca de 400 metros do local do evento, a CCR Metrô Bahia reforçará a organização nas filas e orientações de uso do metrô, como proibições de consumo de bebidas alcóolicas, cigarros e permanecer no sistema sem camisa e/ou calçado. Também será feito o monitoramento eletrônico por cerca de 2.000 câmeras das estações, passarelas de acesso e terminais de ônibus, no Centro de Controle Operacional (CCO) e nas Salas de Supervisão Operacional (SSOs) da concessionária.

O horário de funcionamento do Metrô não sofrerá alteração e seguirá, das 05h às 00h.

