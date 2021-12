Metrô opera em horário especial para show do Martagão

O metrô irá funcionar em horário especial para o show de Ivete Sangalo em prol do Martagão Gesteira, que acontece nesta sexta-feira, 18, na Arena Fonte Nova. Todas as estações ficarão abertas das 8h até 0h. Os usuários não precisarão apresentar o ingresso do evento para utilizar o transporte.

A CCR Metrô informou que será possível estacionar veículos no Shopping Bela Vista, vizinho à Estação Acesso Norte. O local terá funcionamento, excepcionalmente, até 1h do sábado, 19. O estacionamento do Shopping Piedade também está aberto até o mesmo horário.

Show

A apresentação de Ivete terá repertório composto por canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil em homenagem aos 50 anos de carreira dos dois artistas, com participações de Carlinhos Brown, Cláudia Leitte e Preta Gil. O objetivo é arrecadar fundos para a reforma do prédio do Martagão.

O ator Luis Miranda abrirá a noite com esquetes da peça '7 Conto', com três dos personagens centrais, em formato exclusivo para o evento.

adblock ativo