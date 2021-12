Metrô opera com velocidade reduzida neste sábado; sistema está normalizado

Por conta de atos de vandalismo, is trens da Linha 2 do metrô operaram com velocidade reduzida na manhã deste sábado, 1º, em Salvador.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, responsável pela administração do modal, equipes de manutenção atuaram para normalizar a operação, que foi reestabelecida por volta das 8h10.

A Linha 1 não chegou a ser afetada.

