Metrô oferece novo serviço de ouvidoria para passageiros

Os usuários do transporte Metroviário de Salvador já podem registrar opiniões sobre o serviço a partir do dia 15, por meio do novo programa da CCR Metrô Bahia (concessionária administradora do transporte), através da Ouvidoria Itinerante.

O programa visa melhorar o transporte através das opiniões dos usuários, que poderão registrar sugestões, reclamações, elogios, solicitações e críticas ao metrô.

Os atendimentos terão um número de protocolo que acompanhará a solicitação enviada à Ouvidoria da concessionária, que dá o prazo de resposta de até 24 horas ou até 5 dias para situações que necessitem de verificação de setores específicos.

O horário de atendimento será entre 7h e 19h, e estará presente nas estações Lapa e Pirajá. A Ouvidoria Itinerante vai acontecer uma vez por mês, em estandes montados nas estações de metrô e durante grandes eventos, como shows, partidas de futebol e datas comemorativas.

A Ouvidoria da CCR Metrô Bahia funciona de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados, das 7h às 14h, com atendimento pelo 0800 071 8020 e o faleconosco.metrobahia@grupoccr.com.br. Os interessados também podem fazer contato pelo Fale Conosco do site, disponível 24 horas.

