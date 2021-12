Metrô muda horário de funcionamento para jogo do Vitória

Em virtude do jogo amistoso internacional entre o Vitória e o Tianjin Quanjian nesta terça-feira, 26, na Arena Fonte Nova, as estações do metrô Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro e Bom Juá funcionarão até às 23h15.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, apenas a Estação Pirajá funcionará normalmente, das 11h às 14h.

Os usuários podem adquirir, antecipadamente, o cartão de viagem do metrô na bilheteria das estações para evitar filas na ida para o estádio ou na volta para casa. Vale lembrar que a tarifa custa R$ 3,30.

adblock ativo