Metrô libera o embarque de bicicletas a partir deste sábado

O embarque de bicicleta no metrô será autorizado a partir deste sábado, 5. Contudo, a liberação só vai acontecer aos sábados, a partir das 14 horas, e nos domingos e feriados.

Para ter o acesso, o usuário precisa validar seu cartão na catraca e avisar ao agente de atendimento para liberar a passagem do equipamento. Na hora de descer a escada, é necessário carregar a bike. A escada rolante só pode ser usada no sentido de subida.

Além disso, o embarque só pode ser feito pela última porta do último trem do metrô. Também só serão permitidas duas bicicletas por trem.

Atualmente, apenas as bikes dobráveis dentro de capa própria tem entrada liberada. Também é possível deixar as bicicletas nos bicicletários que estão em operação.

Para facilitar o acesso dos ciclistas, o canteiro central da avenida Paralela conta com uma ciclovia com 12 km, que deve ser entregue ainda no primeiro semestre.

