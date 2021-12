Metrô já transportou 1,5 mlhão de usuários, segundo a CTB

Perto de completar cinco meses de funcionamento, o metrô de Salvador alcançou, no último sábado, a marca de 1,5 milhão de embarques, segundo a Companhia de Transportes da Bahia (CTB).

Segundo nota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), "desde o início da operação assistida, o fluxo de passageiros tem aumentado progressivamente, chegando, na semana passada, a 22 mil usuários/dia".

As estações Lapa, Campo da Pólvora (mais movimentadas), Brotas, Acesso Norte e Retiro seguem em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e das 8h às 13h, aos sábados. A previsão é que o funcionamento da Estação Pirajá seja iniciado no primeiro trimestre de 2015.

A operação comercial, inicialmente prevista para 15 de setembro - e depois para 30 de outubro - continua sem data para começar. De acordo com a Sedur, é preciso que haja acordo entre estado, prefeitura, concessionária do metrô e as concessionárias dos ônibus urbanos, o que ainda não foi feito.

De acordo com a nota da Sedur, o cronograma de obras está seguindo como o previsto no contrato do metrô de Salvador. Após a conclusão da linha 1, no primeiro trimestre de 2015, será a vez de entregar a linha 2, prevista para chegar à rodoviária em outubro de 2015. Esta mesma linha passará por Pituaçu, com plano de entrega em abril de 2016, em Mussurunga, com previsão para outubro de 2016, e pelo aeroporto (2017).

Segurança

O técnico de informática Victor Oliveira utiliza o metrô de Salvador cotidianamente para voltar de um curso no centro da cidade para o Cabula. Ele ressalta a segurança e conforto do transporte público.

"Me sinto seguro, apesar da falta de controle das pessoas que acessam o metrô. O transporte otimizou meu tempo na volta para casa, além de ser muito confortável e ter ar-condicionado", disse.

Victor Oliveira falou que pretende continuar usando o metrô mesmo após o início da operação comercial. "Vale a pena, independentemente do preço. Melhorou muito o tempo de deslocamento".

