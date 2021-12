Metrô funcionará em horário especial durante o Arraiá do Galinho

Para atender ao público que vai ao Arraiá do Galinho, entre os dias 8 e 9 deste mês, o metrô de Salvador irá funcionar em horário especial, com embarque antecipado a partir das 4h na estação Mussurunga. Nas demais, o funcionamento começará às 4h50. Normalmente, a operação nas estações tem início às 5h.

Segundo a CCR Metrô, responsável pelo modal, o atendimento diferenciado é para garantir o deslocamento dos forrozeiros com rapidez e segurança nos dias do evento. Além disso, será ampliada a quantidade de trens funcionando e reforçada a equipe de atendimento nas estações e plataformas das linhas 1 e 2 para orientar os passageiros.

O esquema especial também contará com reforço do policiamento nas áreas de acesso às estações e no entorno do evento. O festival junino – que conta com atrações como Aviões do Forró e Luan Santana – acontecerá no Parque de Exposições e terá os portões abertos às 17h.

