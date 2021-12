Metrô funcionará com horários especiais neste fim de semana

O funcionamento do metrô neste fim de semana terá horários modificados devido aos eventos que acontecerão na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No sábado, 29, o metrô irá funcionar das 8h às 13h. As estações Acesso Norte e Campo da Pólvora reabrirão às 17h para atender os usuários que irão ao show de Roberto Carlos. O transporte funcionará até uma hora após o término do evento.

No domingo, 30, as estações Acesso Norte e Campo da Pólvora funcionarão das 16h30 às 21h30 para usuários que irão assistir ao jogo entre Bahia x Grêmio.

As demais estações: Lapa, Brotas e Retiro, estarão fechadas no domingo. O metrô funciona em Operação Assistida (fase experimental) e o acesso segue gratuito a todos os passageiros.

