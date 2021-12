Metrô funciona normalmente no domingo de eleição

O metrô de Salvador funcionará neste domingo, 26, durante o segundo turno das eleições, das 7h30 às 17h30 nas estações Retiro, Acesso Norte, Brotas, Campo da Pólvora e Lapa, sem cobrança de tarifa.

O objetivo é facilitar o deslocamento dos eleitores para os locais de votação. Saiba como chegar às estações:

Lapa

Entrada pela Av. Vale do Tororó, s/n. Ao lado do Terminal de Ônibus Lapa.



Campo da Pólvora

Entrada pela Praça do Largo Campo da Pólvora, Nazaré.



Brotas

Entrada pela Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô) ou pela Rua das Pitangueiras - Matatu de Brotas.



Acesso Norte

Entrada pela Rua dos Rodoviários, s/n, antes de subir a ladeira do Cabula à direita, ou pela passarela do Shopping Bela Vista.



Retiro

Entrada pela Rua Baixa de Santo Antônio, Retiro.



Mais informações estão disponíveis na Central de Atendimento da CCR Metrô Bahia através do núemero 0800 071 80 20.

