Metrô funciona normalmente durante greve geral; movimento é tranquilo

O movimento nas estações do metrô de Salvador é tranquilo e abaixo do esperado na manhã desta sexta-feira, 14. Inicialmente, os metroviários também anunciaram a paralisação de 24 horas nesta sexta, no entanto, o metrô segue em funcionamento.

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe (Sindiferro) permanecem em frente à Estação Acesso Norte, com faixas e cartazes.

Algumas pessoas que apoiam a manifestação não aceitam o fato do metrê está funcionando normalmente. "Não vamos abaixar a cabeça. Nós vamos parar o metrô", disse Reinaldo Marinheiro, parcipante das manifestações na Rótula do Abacaxi nesta sexta.

