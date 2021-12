Metrô funciona em horário especial para o Ba-Vi

O metrô de Salvador funcionará em horário especial neste sábado, 3, para atender os torcedores que vão à Arena Fonte Nova para assistir ao Ba-Vi, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo a concessionária CCR Metrô Bahia, as estações Retiro, Acesso Norte, Brotas e Campo da Pólvora permanecem em operação das 8h às 19h45. Já as estações Lapa e Bom Juá operam normalmente, das 8h às 13h. O acesso ao metrô é gratuito e os torcedores não precisam apresentar o ingresso do jogo.

Para evitar conflitos entre torcidas, tricolores e rubor-negros circularão entre diferentes estações. os torcedores do Bahia devem utilizar as estações Acesso Norte e Campo da Pólvora. Os do Vitória devem optar pelas estações Retiro e Brotas, de onde sairão pela Rua das Pitangueiras para acessar a ladeira dos Galés e seguir a pé até a Arena.

Estacionamento

De acordo com a CCR, os torcedores do Vitória podem estacionar os veículos no Terminal de Integração de Ônibus Retiro, ao lado da estação do metrô, localizado na Rua Baixa de Santo Antônio. Serão disponibilizadas 250 vagas de estacionamento gratuito.

Já os torcedores do Bahia podem estacionar no shopping Bela Vista, vizinho à Estação Acesso Norte.

