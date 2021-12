Metrô funciona até a madrugada de segunda devido ao Salvador Fest

O metrô estenderá o horário de funcionamento até o início da madrugada de segunda-feira, 24, por conta do Salvador Fest, realizado no Parque de Exposições de Salvador. A operação será estendida até 1h para embarques feitos na Estação Mussurunga, que fica em frente ao local do evento. As demais estações das linhas 1 e 2 estarão abertas até o mesmo horário, mas somente para desembarque de passageiros.

No domingo, o intervalo entre os trens terá duração de 10 minutos, mas, segundo a CCR Metrô Bahia, a quantidade de trens poderá aumentar, mediante a demanda. É possível chegar ao local por meio de qualquer uma das estações: Linha 1 (Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Bom Juá e Pirajá) e Linha 2 (Acesso Norte, Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçi, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto).

