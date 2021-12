Metrô ficará fechado no feriado de N. Sr. da Conceição

Todas as estações do metrô na próxima terça-feira, 8, ficarão fechadas e não haverá nenhuma operação, diante do feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Na quarta-feira, 9, as operações serão retomadas funcionando gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.

