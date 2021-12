Metrô: Estação Retiro é inaugurada nesta segunda

Foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 25, a Estação Retiro, que faz parte da Linha 1 do metrô de Salvador. A entrega do equipamento - que possui 5,8 mil metros quadrados - foi feita pelo Governador Jaques Wagner e as operações foram iniciadas às 10h.

Assim como as outras quatro estações já inauguradas na capital baiana - Lapa, Campo da Pólvora, Brotas e Acesso Norte -, esta também atenderá à população gratuitamente, de forma assistida, entre 9h e 16h. Ela possui elevadores, rampas de acesso, escadas rolantes, piso tátil e banheiros para pessoas com deficiência.

Com 1,7 km ligando o Acesso Norte ao Retiro, a nova linha beneficiará os moradores e pessoas que trabalham nas avenidas Barros Reis e San Martin, além do Largo do Retiro, Fazenda Grande, Baixinha do Santo Antônio e regiões adjacentes.

"Apesar dos transtornos, o Governo do Estado conseguiu tirar a obra do papel e estou muito feliz por garantir à população uma das coisas mais difíceis em cidades grandes como Salvador, que é a economia do tempo", afirmou Wagner em nota.

A Linha 1 do metrô, que começou a operar em junho deste ano, conta com um investimento de R$ 8,7 milhões e deve ser concluída em janeiro de 2015, quando chegará até Pirajá.

Já a conclusão das obras de todo o sistema metroviário está prevista para abril de 2017, com a entrega da Linha 2, conectada à Linha 1 no Acesso Norte e com as estações: Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, centro Administrativo da Bahia (CAB), Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto.

O investimento total das obras do metrô é de R$ 3,6 bilhões oriundos dos governos federal e estadual e da concessionária CCR Metrô Bahia.

