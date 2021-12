Metrô deve chegar até a região de Águas Claras em 2020

A licitação para a ampliação da Linha 1 do metrô até a região de Águas Claras, onde deve ser construída a nova rodoviária, já foi anunciada para o final deste mês e a previsão é que as obras sejam finalizadas até o fim de 2020.

Segundo a Companhia de Transportes da Bahia (CTB), as obras devem durar dois anos a partir da assinatura de contrato de construção.

A implantação do chamado tramo 3 da Linha 1 beneficiará bairros do entorno da BR-324, entre Pirajá e Águas Claras. A expectativa é que o trecho possa alcançar 118 mil passageiros por dia.

Com isso, a Linha 1 passará a ter 17,5 km e as duas linhas de metrô terão, ao todo, 42 km com a inauguração das estações.

Aeroporto

O metrô de Salvador já realizou em dezembro de 2017 uma viagem teste para a Estação do Aeroporto. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo do estado, a inauguração da nova estação está prevista para fevereiro de 2018.

A expectativa que o número de usuários aumente de 270 mil, por dia, para 500 mil.

