Metrô: demolição de galpões não é assumida por nenhum órgão

Nenhum órgão público assumiu, até esta sexta-feira, 16, a demolição de quatro galpões, efetuada quinta, 15, próximo à Estação Pirajá. A derrubada dos imóveis aconteceu porque no local será construído o pátio central de uma das estações do metrô de Salvador.

Depois da assessoria de comunicação da concessionária CCR Metrô Bahia e do titular da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Silvio Pinheiro, terem afirmado que os órgãos não realizaram a ação, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) e o Governo da Bahia também negaram participação na derrubada dos imóveis.

A Secretaria de Comunicação Social da Bahia (Secom) informou que nenhum órgão estadual promoveu demolição de galpões, mas que a saída das empresas do local está relacionada a um pedido de reintegração feito pelo governo e acatado pela Justiça. Conforme a Secom, o procedimento normal é que a própria concessionária comece a demolição, e que a Sucom conclua o trabalho.

Novamente contatada pela equipe de reportagem, a assessoria da Sucom voltou a negar que o órgão tenha realizado demolições no local e informou que em nenhum momento a CCR solicitou apoio da superintendência para realizar serviços de derrubada de imóveis.

A assessoria da concessionária do Sistema Metroviário de Salvador prometeu que iria buscar novas informações sobre as demolições, mas não deu resposta até o fechamento desta edição.

Retiro

Outras duas obras do metrô estão em andamento na cidade. Uma delas é a construção da Estação Retiro, que vai ser inaugurada em 11 de junho, quando começa a operação assistida do sistema.

A outra, na mesma localidade, tem a ver com o terminal de integração ônibus-metrô, que também será operado pela CCR Metrô Bahia.

adblock ativo