Metrô de Salvador vai receber cartão de débito a partir de 4 de junho

O metrô vai receber cartões de débito das bandeiras Visa, Mastercard e Elo a partir desta segunda-feira, 4. A forma de pagamento será aceita para recargar nas máquinas de autoatendimento (ATMs) e para compra de cartões pré-carregados.

No caso das ATMs, será permitido fazer recargas nos valores de R$ 2, R$ 3,70, R$ 7,40, R$ 10 e R$ 20. De acordo com a CCR, atualmente, cerca de um quarto das recargas de crédito é feita nas máquinas de autoatendimento, que só aceitavam pagamento em notas e sem fornecer troco.

A expectativa é que com o uso de cartão de débito represente um crescimento de 10% nas vendas. Não será cobrada taxa extra para o uso de cartão. As recargas podem ser feitas no horário de funcionamento do metrô, das 5h à 0h, todos os dias da semana.

adblock ativo