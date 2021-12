Metrô de Salvador vai até Mussurunga em viagem-teste

Em seu perfil oficial no Facebook, o governador Rui Costa anunciou a primeira viagem-teste do metrô até a Estação Mussurunga, na manhã de quarta-feira, 2, com os trens passando pelas estações Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga, que compõem mais 7,5 quilômetros de extensão.

Segundo Rui, até setembro próximo, mais quatro novas estações do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas serão entregues para operação comercial.

“Dever cumprido com o avanço do metrô. Acabo de receber a informação do sucesso da primeira viagem-teste partindo da estação Pituaçu e chegando a Mussurunga. Muito em breve, teremos o metrô na porta do aeroporto. A crise não nos paralisa, muito pelo contrário, é correria garantida”, comemorou Rui Costa.

Vista por quem passa pela avenida Luiz Viana, a Paralela, a obra do metrô até a estação Mussurunga já contempla a implantação do paisagismo com árvores, recuperação da lagoa do Flamboyant e as intervenções de urbanismo, com pista de caminhada e ciclovia.

As intervenções nas estações já estão concluídas, restando agora alguns ajustes e instalação da comunicação visual.

Avaliação

Antes da entrega do novo trecho Pituaçu-Mussurunga para operação comercial, uma equipe técnica multidisciplinar embarca no trem para avaliar a movimentação nos trilhos e o desempenho da rede de energia, entre outros aspectos técnicos.

Com a entrega das novas estações, será possível ir da estação Mussurunga até a estação Lapa em aproximadamente 30 minutos.

As intervenções para a instalação do metrô de Salvador incluem ainda obras no terminal de ônibus Pituaçu, que já está na fase final de construção e terá capacidade para receber 140 ônibus por hora.

O terminal de ônibus Mussurunga também passa por uma reforma geral e ampliação, em fase de finalização de sua cobertura e das obras das salas de operação. O asfalto das vias de trânsito dos ônibus foi todo recuperado e o piso de acesso dos passageiros foi substituído por granito.

Com total de 42 quilômetros de extensão, 23 estações e 10 terminais de ônibus integrados, a conclusão das obras do sistema metroviário Salvador e Lauro de Freitas está previsto para o final de 2017, chegando ao aeroporto.

Atualmente, a Linha 1 é composta por oito estações em operação, 12 quilômetros de extensão, que vai da estação Lapa à estação Pirajá. A Linha 2, com 12 estações, está concluída até a estação Mussurunga.

