Metrô de Salvador será inaugurado com trecho de 7,3 km

Foram 15 anos de espera, mas o momento, enfim, chegou. No próximo dia 11, o metrô de Salvador inicia as atividades com a operação assistida. Durante essa fase, que vai até 15 de setembro, os soteropolitanos poderão utilizar os trens de forma gratuita para o trajeto entre as estações do Retiro e da Lapa.

Neste primeiro momento, o metrô funcionará em velocidade e horários reduzidos. A ideia é que a concessionária que administra o serviço, a CCR Metrô Bahia, utilize esse período para fazer os ajustes necessários ao pleno funcionamento.

Nos seis dias de jogos da Copa do Mundo da Fifa em Salvador, porém, o serviço funcionará em regime especial. Nestas ocasiões, cerca de 2 mil torcedores utilizarão os trens para chegar à estação Campo da Pólvora e, de lá, seguir para a Fonte Nova.

Por conta do tempo sem uso, algumas estações precisaram passar por reformas. De acordo com o diretor-presidente da CCR, Harald Peter Zwetkoff, foram necessários alguns reparos básicos como a troca de vidros e lâmpadas, limpeza e pintura.

Também foi preciso adequar os locais para atender às pessoas com deficiência. Além de piso tátil, as estações terão escada rolante e elevador. Os seis trens, por sua vez, passaram por revisões do sistema de freios, portas, propulsão e ar condicionado. Eles chegaram à capital em 2008 e ficaram em galpões durante um ano e meio.

"Os trens foram desmontados e remontados e passaram pelos ajustes necessários para ficarem compatíveis com os 30 novos trens que vão chegar em julho do ano que vem", disse Zwetkoff.

Expansão

Uma das metas estabelecidas no contrato da CCR é a entrega de mais duas estações da linha 1. As paradas Bom Juá e Pirajá devem estar prontas para operação já em 15 de janeiro de 2015.

Existe ainda o projeto de levar o metrô até Águas Claras, de maneira a atender também à população de Cajazeiras. A CCR apresentou uma proposta para o governo, que está discutindo e avaliando essa possibilidade.

Obras seguem na área de influência da av. Luís Eduardo (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

Já a linha 2, que irá do Acesso Norte ao aeroporto e deve ficar pronta em abril de 2017. As obras serão iniciadas em breve, com o fim do período de sondagem do terreno.

As duas primeiras estações (Detran e Rodoviária), porém, já começam a funcionar em outubro de 2015.

Outras quatro paradas (Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu) entram em operação em abril de 2016, enquanto Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga serão inauguradas em outubro desse mesmo ano.

Por último, a estação aeroporto será finalizada em abril do ano seguinte. Se houver demanda, uma nova parada pode ser construída em Lauro de Freitas.

Na maior parte do percurso, segundo Zwetkoff, o metrô será de superfície, na mesma altura do terreno. Alguns trechos, como Detran-Rodoviária, serão construídos em elevação.

"O metrô não será subterrâneo por uma questão de custo benefício. No canteiro central da Paralela, praticamente não haverá desapropriação. Algumas interferências viárias de alça de retorno precisam ser feitas, mas, mesmo assim, se justifica fazer na superfície", explicou. Com todas as ampliações, o metrô terá 34 km.

