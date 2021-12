Metrô de Salvador ganhará dois novos trens

O governador Rui Costa divulgou nesta quinta-feria, 4, em contas no Twitter e Facebook, que dois novos trens para operar no metrô de Salvador - cada um com quatro carros - já foram embarcados no porto de Masan, na Coreia do Sul, com destino à capital baiana.

A previsão, segundo as informações divulgadas na internet pelo governador Rui Costa, é que as novas composições têm data prevista de chegada ao Porto de Santos (São Paulo) no próximo dia 25 de julho.

Do Porto de Santos, os trens deverão seguir de carreta para a fábrica da empresa Rotem, localizada na cidade de Araraquara, também em São Paulo.

Na empresa ocorrerá a conclusão da montagem dos equipamentos com peças produzidas no Brasil.

O embarque dos oito carros, segundo Costa, efetuado nesta quinta às 8h (20h pelo horário de Brasília), foi o primeiro de outros que virão, ainda de acordo com as informações divulgadas.

No total, a concessionária do sistema, CCR Metrô Bahia, contará com 34 trens de quatro carros cada (totalizando 136 carros).

Somados aos que já operam atualmente nos trilhos do metrô de Salvador, as composições totalizarão 40 trens de quatro carros.

Capacidade

Os novos trens têm capacidade para transportar aproximadamente mil passageiros cada, 250 por carro.

Possuem iluminação 100% LED, ar condicionado e passagem entre os carros (passageiros podem transitar sem sair do trem).

