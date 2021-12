Metrô de Salvador ficará sem reajuste por 60 dias; nova tarifa de ônibus passa a valer nesta terça

O valor da tarifa do metrô de Salvador não será reajustado nos próximos 60 dias. É o que garantiu o governo do estado nesta segunda-feira, 1º, após decidir não aumentar a passagem em conjunto com o transporte coletivo da capital, que passou para R$ 4,00 e começa a ser praticada a partir da zero hora desta terça, 2.

Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) informou que, durante o período, técnicos irão analisar estudos para definir se haverá reajuste. Com a manutenção tarifária no metrô, o usuário que precisar da integração com os ônibus terá descontado R$ 0,30 do seu cartão. Já quem utilizar apenas o metrô, sem integrar com os ônibus, vai pagar R$ 3,70.

Sobre a tarifa dos ônibus metropolitanos, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciará nesta terça o reajuste, adiantando que o valor da passagem para o primeiro anel chegará a R$ 4,00.

Nova tarifa​

A prefeitura de Salvador divulgou no sábado o novo valor de R$ 4,00 para a passagem do transporte coletivo. O aumento de 30 centavos chega com a promessa de inclusão de 250 novos veículos na frota ainda neste ano.

Outros 750 serão colocados à disposição da população até 2022, conforme exigido pela gestão municipal como requisito para o aumento.

Segundo o prefeito ACM Neto, o aumento deveria ter começado a vigorar no dia 2 de janeiro, mas foi barrado em função das garantias solicitadas.

