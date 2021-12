Metrô de Salvador é tema de reunião entre Wagner e ministra

Sem previsão de funcionamento, mesmo depois de 13 anos em fase de construção, o metrô de Salvador virou tema de reunião entre o governador Jaques Wagner, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o secretário da Casa Civil, Rui Costa, nesta terça-feira, 19, em Brasília. Durante o encontro, a ministra prometeu levar o assunto para a avaliação da presidente Dilma Rousseff.

O governador e o secretário apresentaram uma proposta que resultará na transferência da concessão do metrô da Prefeitura de Salvador para a administração do Estado. O processo depende de definições como a portaria com o índice de nacionalização, o aumento dos recursos para a construção do metrô e o cronograma de desembolso dos recursos federais. De acordo com Rui Costa, a ministra ficou entusiasmada com a proposta e prometeu levar o assunto para a presidente.

A reunião também discutiu a construção de vias nas avenidas Pinto de Aguiar, Orlando Gomes, 29 de março, Gal Costa e a ligação Lobato-Pirajá, que alimentarão o metrô. Elas deverão ser inclusas como obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

