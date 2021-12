Metrô de Salvador começa a cobrar tarifa em outubro

O secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Carlos Martins, confirmou, nesta segunda-feira, 3, que o metrô de Salvador entrará em operação comercial (com cobrança de tarifa) no mês de outubro.

O início da nova fase de operação, segundo Martins, está condicionado à inauguração da Estação Pirajá do sistema metroviário - marcada para setembro, de acordo com a CCR Metrô Bahia, concessionária do modal de transporte urbano.

Sem valor de tarifa definido para as integrações urbanas e metropolitanas, pelo menos uma decisão já foi tomada, segundo a assessoria de comunicação da Sedur: os ônibus que saem das cidades da Grande Salvador para a capital terão a Estação Retiro como destino final. A partir dali o passageiro terá que usar o modal sobre trilhos para seguir caminho.

O que não está definido é o valor da tarifa nem quanto custará a integração com os ônibus de Salvador e dos municípios vizinhos.

Pontos sensíveis

Apesar de dizer que "a cobrança do metrô não precisa da prefeitura", o secretário Carlos Martins garantiu, via assessoria, que "o governo trabalha apenas com a possibilidade de um acordo pleno, que envolva a prefeitura municipal de Salvador".

Ele descarta, portanto, o uso de ônibus da CCR para promover a integração. Essa possibilidade está prevista no contrato que transferiu o metrô da prefeitura para o governo estadual e chegou a ser cogitada na gestão do ex-governador Jaques Wagner, quando Manuel Ribeiro ocupou o lugar de Martins.

"Nós só precisamos de um acordo com as empresas de ônibus. Com os [empresários] metropolitanos já estamos fechando um acordo. E agora estamos discutindo com os ônibus urbanos", explicou o atual secretário.

