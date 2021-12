Metrô começa a operar até Mussurunga nesta segunda

Quatro novas estações do metrô (Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga) começam a operar nesta segunda-feira, 11, a partir das 5 horas. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa (PT) nesta sexta, 8, durante visita as instalações do terminal de ônibus de Mussurunga, que passou por requalificação por conta da integração.

"Quem chegar de metrô até aqui também vai encontrar uma estação de ônibus completamente reformada, com ampliação de plataformas, troca de todo o telhado, reforma nos banheiros e instalações para os motoristas. É uma estação renovada, com um investimento de mais de R$ 20 milhões para dar segurança, conforto e trafegabilidade aos ônibus que passam por aqui”, disse o governador, por meio de nota.

Nesta quinta, foram retiradas as catracas do terminal de Mussurunga, que agora opera como as estações da Lapa e de Pirajá; ou seja, o acesso ao equipamento é livre, contudo a integração só é feita por meio do Bilhete Único. O cartão é fornecido gratuitamente.

A partir desta segunda, oito linhas metropolitanas passam a entrar no equipamento. Com a entrega das novas estações, o metrô passa a ter 19 estações e 29 km somando as Linhas 1 e 2.

