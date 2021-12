Metrô chega a Pituaçu em maio, diz Rui Costa

Mais quatro novas estações do Metrô de Salvador entrarão em operação a partir de maio. A informação foi divulga pelo governador Rui Costa nesta quinta-feira, 2, durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

As estações de Pernambués, Imbuí, Centro Administrativo e Pituaçu já estão com obras avançadas e os primeiros testes foram realizados em janeiro com os trens indo até a Estação Pituaçu.

O governador informou ainda que a meta é que até o início de 2018, o metrô funcione regularmente até o Aeroporto e, em seguida, chegará em Águas Claras, completando os 41 km prometidos.

