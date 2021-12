Metrô chega à Av. Paralela em 2016, garante Rui Costa

Mal foi inaugurada a estação Bonocô do metrô, na sexta-feira, 13, e o governo do estado já projeta as próximas etapas do sistema metroviário de Salvador. A próxima estação entregue será a de Pirajá, que integra a linha 1, entre os dias 15 e 18 de dezembro, a depender da agenda da presidente Dilma Rousseff.

O governador Rui Costa aproveitou para anunciar um show de inauguração deste terminal, cujas atrações ainda serão definidas. A linha 2 (que vai do Acesso Norte a Lauro de Freitas), por sua vez, tem 18% de obras concluídas, segundo a CRR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema.

A previsão de conclusão total desta linha é para 2017, mas já no ano que vem o metrô pode ter sete estações entregues, chegando ao terminal de Flamboyant.

O anúncio foi feito na sexta pelo governador Rui Costa e pelo presidente da CCR, Luís Valença, durante a inauguração da estação Bonocô, a sétima da linha 1. "A linha 2 estamos construindo do Acesso Norte até o CAB de maneira mais intensa. Da avenida Luís Eduardo Magalhães até o Flamboyant, a terraplanagem está bem avançada", disse Valença.

Destacando a velocidade com que as obras estão sendo conduzidas, o governador afirmou: "O povo da Bahia não vai sofrer mais o bullying que sofria quando pessoas de outros estados brincavam que o metrô daqui era de calças curtas, que tinha 13 anos e não era concluído".

A estação Bonocô beneficia cerca de 80 mil pessoas dos bairros Cosme de Farias, Brotas, Candeal e Luís Anselmo. Entre eles está o ajudante Paulo Oliveira, 31, que mora em Cosme de Farias. "Antes, eu descia no Retiro e andava até a avenida Bonocô", contou. Mesmo para quem não mora na região, como o motorista Cláudio Silva, 46, a estação é bem-vinda. "Facilita para quem tem assuntos a resolver nesta região", disse.

Cobrança

O acesso gratuito tem prazo definido: quando for inaugurada a estação Pirajá. Rui Costa informou que está negociando com as empresas de ônibus de Salvador o valor da integração entre ambos os sistemas. "Já temos um acordo com os ônibus metropolitanos", disse.

A tendência é que, gradativamente, os ônibus metropolitanos não circulem mais por Salvador, segundo o governador. Para isso, eles serão integrados ao metrô pelo terminais de Pirajá e Mussurunga. "São centenas de ônibus que saem desses municípios e circulam em Salvador, engarrafando as ruas, dificultando o trânsito", complementou.

O prefeito ACM Neto, que também participou da inauguração da estação Bonocô, destacou a participação e investimentos da prefeitura no metrô. "São R$ 2,5 bilhões dos cofres da prefeitura aplicados aqui entre renúncia fiscal por 30 anos e patrimônio transferido através de terrenos", afirmou.

Linha 2

O presidente da CCR, Luís Valença, afirmou que a via exclusiva de ônibus da região Iguatemi é uma dificuldade para o avanço das obras de construção da linha 2 do metrô naquela área.

"A estação da Rodoviária a gente está com dificuldades para fazer porque não conseguimos tirar a via exclusiva de ônibus", disse. Ele contou que está negociando com a prefeitura a desativação daquele corredor exclusivo para que as obras possam avançar.

Para isso, está sendo construída uma via marginal, na região do Hospital Sarah, para "alargar" a avenida Paralela e minimizar os transtornos para o trânsito. "Vamos construir uma estação em frente ao Makro, mas só podemos fazer depois que tirar o corredor exclusivo", contou Valença.

Teleférico

O governador Rui Costa anunciou que pretende implantar teleférico nos bairros do IAPI e Fazenda Grande do Retiro ao metrô. Para isso, ele diz que vai buscar investidores privados. "As pessoas não vão precisar descer a ladeira andando. Vamos facilitar o acesso", pontua.

