Metrô cadastra interessados em abrir lojas nas estações

A concessionária CCR Metrô Bahia iniciou nesta segunda-feira, 13, as inscrições para os lojistas e comerciantes interessados em instalar uma loja ou um quiosque em uma das seis estações do metrô. Para se cadastrar, o interessado deve enviar um e-mail para comercial.metrobahia@grupoccr.com.br ou ligar para (71) 3432-7777.

A CCR irá avaliar o plano de negócio de cada candidato e entrará em contato com os aprovados para tratar das condições comerciais.

No total, será oferecido cerca de 60 espaços para o comércio. O tamanho dos quiosques varia de 4 a 15 metros quadrados e os preços vão de R$ 3 mil a R$ 10 mil. O prazo da locação varia de três meses a dois anos. Diariamente, as estações do metrô recebem mais de 45 mil passageiros.

adblock ativo