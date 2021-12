Metrô amplia horário de funcionamento para o Salvador Fest

Neste domingo, 23, os embarques na Estação Mussurunga de Metrô serão estendidos até as 1h. Os demais terminais das linhas 1 e 2 estarão abertas, após meia-noite, apenas para o desembarque de passageiros. O intervalo entre trens será de 10 minutos.

A alteração no sistema metroviário ocorre devido ao Salvador Fest, que acontece durante a tarde do domingo, no Parque de Exposições de Salvador.

A CCR Metrô Bahia, que administra o transporte, também informou que no dia ampliará a quantidade dos trens na operação, de acordo com a demanda.

