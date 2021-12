Metrô altera horário de funcionamento devido a jogo

As estações do metrô Acesso Norte e Campo da Pólvora vão funcionar, nesta quinta-feira, 16, até as 22h30 por causa do jogo entre Bahia e Nacional-AM, pela Copa do Brasil, a partir das 19h30, na Arena Fonte Nova. As demais estações, Lapa, Brotas e Retiro, funcionarão normalmente, das 8h às 18h. O acesso ao metrô continua gratuito.



A CCR Metrô informou que um novo recorde diário de passageiros foi registrado na terça-feira, 14, com 31.919 passageiros, entre às 8h e 18h, no trecho Lapa-Retiro.

