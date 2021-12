O início desta quarta-feira, 8, foi marcado por mau tempo com trovoadas e raios. De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 60 mm nesta madrugada, o que representa cerca de 20% da média meteorológica do mês de abril, que é de 309,7 mm. Esse foi o maior volume de chuva registrado neste mês.

De acordo com ela, os próximos dias devem ser de chuva. "O soteropolitano tem que se acostumar com o tempo nublado, já que o período de chuva em Salvador é abril, maio e junho. Agora vai ter uma maior frequência de chuva", explica.

A meteorologista também informa que este trimestre é marcado pelas chuvas fortes em curto espaço de tempo, que causam transtornos na cidade, como alagamentos, deslizamento e desabamentos.

"É comum acontecer em abril e maio problemas em virtudes de chuva forte em poucas horas, já que o sistema de drenagem da cidade não suporta o volume de água", diz.

Os trovões e raios são comuns neste período. A meteorologista esclarece que as descargas elétricas não preocupam, mas que a população deve tomar alguns cuidados, como evitar áreas abertas, como praias e campos de futebol, além de não ficar debaixo de árvores.

"O correto é se abrigar em casas ou carros", indica a meteorologista.

Meteorologista diz que tempo deve continuar chuvoso

