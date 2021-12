Meteorologia prevê mais chuvas na capital até quinta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), das 9h de segunda-feira, 2, às 9h desta terça, 3, choveu 27,2 mm. A quantidade representa 40% de toda a chuva ocorrida em abril, quando foram registrados 68,7 mm.

"Os 27,2 mm é uma chuva fraca. Não é considera intensa. Para ser considerada forte, tem que ser acima de 50 mm", explicou a meteorologista Cláudia Valéria.

Os ventos registrados também não foram considerados intensos. O máximo alcançou a marca de 12 km/h. O Inmet reputa como intenso acima de 40 km/h.

A previsão é de continuidade de chuvas até quinta-feira, 5, quando o sol volta a aparecer e intercala o tempo com períodos de chuvas.

Balanço

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou que, até as 18h06, o órgão havia recebido 53 solicitações de emergência. Dentre as ocorrências, houve três alagamentos de imóvel, 19 ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro, 22 ameaças de deslizamento de terra, três avaliações de imóvel alagado, quatro deslizamentos de terra e uma infiltração.

Não houve registros de feridos. O órgão municipal informou que permanece com o plantão 24 horas e atende às solicitações pelo telefone gratuito 199.

As chuvas interferiram, ainda, no funcionamento de semáforos. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os equipamentos com defeito estão nas ruas Amazonas, São Paulo e Ceará, todas na Pituba e na avenida Paralela.

