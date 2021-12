Meteorologia prevê fim de semana de chuvas em Salvador

Quem ainda tinha esperança de desfrutar um fim de semana de praia em Salvador pode tirar o cavalinho da chuva - literalmente. Isto porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital baiana deve se preparar para mais água nos próximos dois dias.

Para este sábado, 23, a previsão é de tempo nublado com chuva e períodos de melhoria. A temperatura varia de 23ºC a 26ºC, com ventos fracos ou moderados. Já a umidade relativa do ar fica entre 70% e 100%.

Já no domingo, 24, o céu permanece com muitas nuvens e chuviscos durante o dia e nublado pela noite. A temperatura fica entre 24ºC e 26ºC.

As chuvas devem diminuir um pouco a partir da segunda-feira, 25, mas ainda permanecem esparsas durante o dia, cuja temperatura vai variar entre 23ºC e 27ºC.

Estragos da chuva

Até as 10h10 deste sábado, a Defesa Civil de Salvador registrou 36 ocorrências, sendo seis deslizamentos de terra, 14 avaliações de imóvel alagado, uma infiltração, 14 ameaças de desabamento e uma ameaça de desabamento de muro.

Os desabamentos de terra ocorreram nos bairros de Tancredo Neves, Fazenda Grande 3, Castelo Branco, Periperi, Alto do cabrito e São Caetano. Não houve registro de feridos.

