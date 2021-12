Mestre Curió recebe homenagem da Câmara de Salvador

Jaime Silva Martins, mais conhecido como Mestre Curió vai receber na próxima terça-feira, 13, a medalha Zumbi dos Palmares. A iniciativa é uma ação conjunta dos vereadores Alemão e Sílvio Humberto.

Capoerista desde os 9 anos, Mestre Curió é o mais antigo mestre em atividade. Aos 79 anos, continua ministrando aulas nas suas duas escolas em Salvador, no Pelourinho e no Forte da Capoeira. Participa de encontros, palestras e ainda visita as suas escolas em outras regiões do Brasil e no exterior.

Para o vereador Sílvio Humberto, o trabalho realizado por Mestre Curió além de assegurar a manutenção da tradição da cultura afro brasileira, possibilita novas oportunidades para os jovens. "Mestre Curió faz a ponte com a tradição e o moderno. É um homem a frente do seu tempo que encontrou na capoeira um instrumento para identificar talentos", disse por meio de nota.

Prêmios e homenagens para Mestre Curió

Cadeira Vitalícia no Conselho Superior de Mestres da Confederação Brasileira de Capoeira desde 1992;

Diplomado em 1997 como Mestre de Honra do Conselho Superior de Mestres de caráter vitalício pelos serviços prestados a causa da Capoeira Angola e a Cultura Brasileira;

Reconhecimento em 2000 por participação, difusão e desenvolvimento da Capoeira Angola e da Cultura Afro-brasileira em Yucatán, no México, concedido pelo Governador Constitucional do Estado de Yucatán, excelentíssimo Sr. Victor Cervera Pacheco.

Honra e Respeito, pela Escola de Capoeira Angola Senzala do Caribe, por contribuir com o propósito de Mestre Pastinha, introduzindo a Capoeira Angola e a Cultura Negra pelo mundo e no Estado de Mérida – Yukatán – México.2000;

Título de reconhecimento “Mestre dos Mestres” pela Universidade Del Valle de México por seu labor, saber, difusão e conservação do trabalho autêntico do trabalho de Mestre Pastinha em 2000;

Le Soussingne, Marie de la Camomune d´Arrondissement, Gorée, Santuaire de la Traite Negrière et Patrimoine de L´Hamunite, em Vertre de la déliberation n° 0045/CAG/CM du Conseil Municipal em date do 30 jeun 2004.

Membro integrante da comitiva do Presidente da República do Brasil, a convite da ONU- Organização das Nações Unidas, em 2004 para Evento Comemorativo em Genebra- Suíça, em homenagem ao morto em atentado; Embaixador Sérgio Vieira de Melo,

Em 2003 recebe o Diploma de Reconhecimento pelos trabalhos dedicados à prática da Capoeira Angola pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa da Capoeira Angola LINISI;

Participação na 2ª Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora (2006)

Medalha Dois de Julho concedida pela Assembléia Legislativa da Bahia (2007)

Mestre dos Saberes Populares pela Fundação Gregório de Matos

Homenagem da Câmara Municipal de Curitiba pelos serviços prestados à Capoeira Angola e por sua participação na comemoração dos 20 anos da Associação Capoeira Kauande (2008)

Participação na condição de delegado na Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racional (2009)

