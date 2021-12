Mesmo sem depoimento de marido, inquérito é concluído

A Delegada Jussara Souza, titular da 7ª Delegacia do Rio Vermelho, informou que o marido da médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos, acusada de ter provocado a colisão que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 23 e 21 anos, não vai mais depor nesta sexta-feira, 18, como estava previsto.

Segundo a delegada, isso não impede a conclusão do inquérito. "O inquérito será concluído ainda hoje [nesta sexta, 18] e será encaminhado ao Ministério Público", informou Jussara, por telefone. Com o inquérito, também será encaminhada à Justiça a perícia de imagens feita no local do acidente.

O advogado da família das vítimas, Daniel Keller, informou que o marido da médica havia sido convidado a depor, mas que até o final da tarde não compareceu à delegacia.

"A delegada vai cumprir o inquérito hoje. Inclusive estou indo para a delegacia para isso. No entanto, a conclusão do inquérito não impede que ela [a delegada Jussara] continue ouvindo testemunhas nos próximos dias", disse.

Após receber o inquérito, o Ministério Público tem um prazo de cinco dias para encaminhar a denúncia à 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme informou Keller. "Isso pode acontecer em mais ou menos tempo. Dependerá do MP", disse o advogado.

O Portal A TARDE tentou contato com o advogado da médica Kátia Vargas Leal Pereira, Vivaldo Amaral, mas não obteve êxito.

Depoimentos

Na tarde da última quinta-feira, 17, foi a vez de os pais dos jovens Emanuelle e Emanuel serem ouvidos na sede da 7ª Delegacia. Marinúbia Gomes Dias e Waldemir Souza Pires chegaram acompanhados pelo advogado Daniel Keller, e saíram da unidade policial após falarem por cerca de uma hora.

Segundo a delegada titular da 7ª DT, Jussara Maia, o depoimento dos pais foi para colher informações sobre o comportamento dos jovens. Além de Marinúbia e Waldemir, também foi ouvido um funcionário da academia que a médica frequenta em Ondina.

Médica deixa hospital

A médica Kátia Vargas Leal Pereira deixou o Hospital Aliança na manhã de quinta-feira, por volta das 9h15, para prestar depoimento e ficar detida. O advogado Vivaldo Amaral, que defende Kátia, acompanhou o deslocamento de sua cliente, levada para a penitenciária feminina, em Mata Escura, onde chegou por volta das 9h40.

Oftalmologista deixou hospital e foi direto para a delegacia (Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A Tarde)

Ao sair do hospital, pela porta da frente, a médica, que segurava um terço, evitou falar com a imprensa. Sem algemas, ela usava um colar cervical. Kátia ficou o tempo todo com as mãos suspensas para esconder o rosto.

A oftalmologista deixou a unidade médica após a divulgação do resultado da perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que informou que não havia mais necessidade da médica, que estava sob custódia, ficar internada.

