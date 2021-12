Mesmo sem confirmação, amigos já lamentam morte de músico

Amigos de Maicon Charles, músico desaparecido na noite da última terça-feira, 9, no Rio Vermelho, usam as redes sociais para lamentar a morte do rapaz. Um corpo encontrado na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, neste sábado, 13, pode ser o do músico. Contudo, de acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), o corpo está em processo de identificação e, por conta disso, ainda não se pode afirmar que é, realmente, do músico.

"Encontraram o corpo do nosso amigo Maicon. Eu queria dar boas notícias, mas não. Perder um amigo é uma das coisas mais tristes desse mundo", escreveu uma das amigas em uma postagem na rede social Facebook.

Maicon foi visto pela última vez, trajando uma bermuda, um chinelo e uma camiseta azul marinho, na noite da última terça-feira, 9, no Rio Vermelho, mesmo local onde foi encontrado um corpo, já em estado de decomposição, na manhã deste sábado, 13.



O desaparecimento de Maicon gerou uma grande mobilização nas redes sociais por parte dos amigos que estavam à procura dele. A família, que reside em Candeias (na Região Metropolitana de Salvador), chegou a vir para Salvador para ajudar nas buscas.



Até às 15 horas o IML não tinha previsão de conclusão do trabalho de identificação.

