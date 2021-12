Mesmo com proibição, peça que tem mulher trans como Jesus é encenada

Mesmo suspensa pela Justiça, a peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, que retrata Jesus como uma mulher trans, foi encenada na noite desta sexta-feira, 27. A apresentação, que aconteceria no Espaço Cultural Barroquinha, em Salvador, foi transferida para o Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA), no Corredor da Vitória.

O público só foi informado da mudança de endereço em cima da hora do espetáculo. Por conta disso, a apresentação começou às 21h, em vez de 20h. Protagonizada pela atriz transexual Renata Carvalho e dirigida por Natália Mallo, a apresentação retrata a forma que Jesus seria se voltasse ao mundo na pele de uma travesti e provoca reflexões em torno de questões de gênero.

Segundo a organização do evento, a decisão judicial proibia o Espaço Cultural da Barroquinha, vinculado à Fundação Gregório de Mattos, de realizar a sessão. O motivo alegado, de acordo com a sentença, seria que a "peça era atentatória à dignidade à fé cristã/católica e todos aqueles que acreditaram e respeitaram Jesus como filho do Deus criador do universo".

O espetáculo integra a programação do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac).

