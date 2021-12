Mesmo com liberação, maioria dos shoppings não vai aderir ao 'viradão de Natal'

A prefeitura de Salvador além de ampliar os horários de funcionamento dos shoppings da capital, no período do Natal, liberou ainda o horário ampliado, conhecido como "viradão de Natal. A maioria dos shoppings não irá seguir o horário "diferenciado" de funcionamento no dia 23, terça-feira, ampliando até a quinta, 24.

Veja os horários:

Shopping Barra

20/12 (domingo): Lojas e praça de alimentação, 11h às 22h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

21/12 a 23/12 (segunda, terça e quarta): Lojas e praça de alimentação, 9h às 23h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

24/12 (quinta) - Véspera de Natal: Lojas e praça de alimentação, 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

25/12 (sexta): Lojas fechadas; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terão o funcionamento facultativo.

26/12 (sábado): Lojas e praça de alimentação, 9h às 22h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

27/12 (domingo): Lojas e praça de alimentação, 12h às 21h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h

28/12 a 30/12 (segunda, terça e quarta): Lojas e praça de alimentação, 9h às 22h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

31/12 (quinta): Lojas e praça de alimentação, 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h.

1/1 (sexta): Lojas fechadas; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma terão o funcionamento facultativo.

Shopping Itaigara

20/12 (domingo): aberto das 11 às 17h.

21/12 a 23/12 (segunda a quarta-feira): das 9 às 21h.

24/12 (quinta) - Véspera de Natal: das 9h às 17h.

25/12 (sexta-feira): o shopping estará fechado

26/12 (sábado): das 9 às 20h.

27/12 (domingo): o shopping estará fechado.

28/12 a 30/12 (segunda a quarta-feira): das 9 às 20h

31/12 (quinta-feira): das 9 às 17h.

1/1 (sexta): o shopping estará fechado

2/1 (sábado): das 11 às 20h

3/1 (domingo): o shopping estará fechado.

Shopping da Bahia

20/12 a 23/12 (domingo a quarta): das 9 às 23h

24/12 (quinta) - Véspera de Natal: das 9h às 17h

25/12 (sexta): fechado

26/12 a 30/12 (sábado a quarta): 10h às 22h

31/12 (quinta): das 10h às 17h

1/1 (sexta): fechado

Shopping Passeo

20/12 (domingo): Opcional, das 13h às 19h

21/12 a 23 (segunda a quarta): das 9 às 20h

24/12 (quinta) - Véspera de Natal: das 9h às 17h

25/12 (sexta): Fechado. Alimentação funciona opcional, a partir das 12h

26/12 (sábado): das 9 às 20h

27/12 (domingo): Opcional, das 13h às 19h

28/12 a 30/12 (segunda a quarta): das 9h às 20h

31/12 (quinta): das 9h às 17h

1/1 (sexta): Fechado. Alimentação funciona opcional, a partir das 12h

2/1 (sábado): 11h às 20h

3/1 (domingo): Opcional, das 13 às 19h

* O cliente deve conferir o horário de funcionamento com sua loja preferida nos dias de horário opcional

Shopping Bela Vista

20/12 (domingo) a 22/12 (terça): o funcionamento será estendido até às 23h.

23/12 (quarta): aberto das 9h às 0h (meia noite)

24/12 (quinta) - Véspera de Natal: o horário será reduzido e abrirá das 9h às 17h.

25/12 (sexta): as lojas estarão fechadas e a Praça de Alimentação estará aberta, das 12h às 20h, de forma facultativa.

Shopping Center Lapa

20/12 (domingo): lojas e quiosques das 12h às 18h; praça de alimentação das 12h às 20h.

21/12 a 23/12 (segunda a quarta-feira): todo o shopping aberto das 09h às 21h.

24/12 (quinta) - Véspera de Natal: todo o shopping fica aberto das 09h às 18h.

25/12 (sexta): Fechado.

26/12 (sábado): todo o shopping aberto das 09h às 20h.

27/12 (domingo): lojas âncoras das 12h às 18h; praça de alimentação das 12h às 20h.

28/12 a 30/12 (segunda a quarta-feira): todo o shopping aberto das 09h às 21h.

31/12 (quinta): todo o shopping aberto das 09h às 18h.

01/01 (sexta): Fechado

Shopping Piedade

20/12 (domingo): estará aberto das 12h às 20h, com funcionamento das lojas facultativo das 18h às 20h.

21/12 a 23/12 (segunda a quarta): o funcionamento será das 09h às 21h

24/12 (quinta) - Véspera de natal: terá horário especial de Natal das 9h às 18h

25/12 (sexta): fechado.

26/12 (sábado): volta a funcionar das 09h às 20h

27/12 (domingo): estará fechado.

28/12 a 31/12 (segunda a quarta): abrirá das 09h às 21h.

31/12 (quinta): terá horário especial de fim de ano das 9h às 18h.

1/1 (sexta): fechado

2/1: das 11h às 20h.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping não divulgaram os horários

adblock ativo