Mesmo com chuva, desfile de 7 de setembro não perde a tradição

Em meio a forte chuva, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 7, no bairro do Campo Grande, o tradicional "Desfile do 7 de Setembro". O evento, que comemora a solenidade da Independência do Brasil, conquistada no ano de 1822, reuniu autoridades políticas baianas, além de entidades militares.

A comemoração começou vazia, mas aos poucos outras pessoas começavam a chegar. As crianças formavam uma grande parte do público. A chuva acabou por influenciar a ida para casa de muitos espectadores. Estima-se que apenas 5 mil pessoas tenham comparecido, número baixo em relação ao do ano passado, que contabilizou cerca de 20 mil.

Tropas de diversas entidades de segurança como Marinha do Brasil, Exército, Força Aérea, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Guarda Municipal realizaram os seus habituais desfiles. Fanfarras de escolas municipais e estaduais completaram a apresentação.

Os tradicionais desfiles de entidades da segurança marcaram a comemoração cívica

Ocasião política

Presentes no desfile, o prefeito de Salvador, ACM Neto e o governador e candidato à releeição, Rui Costa, afirmaram que o evento é um momento importante para refletir o passado. Os gestores também condenaram o atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), ocorrido na tarde da sexta-feira, 6, em Minas Gerais.

Símbolo de militância, poucas pessoas foram avistadas com a camisa do Brasil ou bandeiras. Nenhuma manifestação de cunho político chegou a ser registrada, mas algumas propagandas políticas estavam sendo distribuídas. O “Grito dos Excluídos”, movimento que conta com representantes de movimentos sociais, religiosos e centrais sindicais, mais uma vez marcou presença. Embora marcada para sair às 8h, a concentração só começou o seu protesto às 11h.

Para um dos espectadores, o professor Paulo Costa, a celebração do sete de setembro é uma oportunidade para discutir sobre os rumos da política no país. "É um momento importante e precisamos refletir isso politicamente", afirmou.

Rui Costa e ACM Neto repudiaram o atentado ao presidenciável Jair Bolsonaro

Mesmo com chuva, desfile de 7 de setembro não perde a tradição | Foto: Divulgação/ATarde

