Mesas e cadeiras irregulares são retiradas do Rio Vermelho

Uma operação da Prefeitura de Salvador realizada no bairro do Rio Vermelho apreendeu 101 mesas e cadeiras em excesso no Largo da Mariquita na noite desta quinta-feira, 29. A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com o intuito de disciplinar o uso do espaço público por bares e restaurantes, contou com 38 agentes de diversos órgãos municipais.

Foram notificados os estabelecimentos Suco 24 Horas, Bar e Restaurante 4 Ventos e Boteco Rio Vermelho por disponibilizarem os mobiliários de forma irregular na rua. Foram desmontados dois toldos de comerciantes de beiju e cachorro-quente que não tinham autorização para utilizarem o equipamento. Também foi desativado um comércio de comida japonesa sem autorização do município.

A operação verificou, ainda, o descarte correto de resíduos e a regularidade cadastral dos estabelecimentos, além de promover orientação sobre o acondicionamento de alimentos, principalmente aqueles que possuem vasilhames de vidro.

Segundo a prefeitura, no Largo de Santana, não foram encontradas irregularidades.



Ação

A operação, de acordo com a Semop, visa melhorar a acessibilidade de usuários. Conforme o órgão, 30% do total das reclamações recebidas estão relacionadas ao excesso de mesas e cadeiras nas ruas.

Além do Rio Vermelho, a operação já esteve no Porto da Barra e deverá ser estendida por toda a Orla Marítima Atlântica e da Baía de Todos-os-Santos, pontos turísticos como o Centro Histórico, Comércio (Mercado Modelo), Lagoa do Abaeté e posteriormente em outras regiões, já como medida preventiva para o verão.



Conforme a Semop, a iniciativa tem como base a Lei Municipal 12.105/1998, que trata do ordenamento e liberação para autorização de colocação de mesas e cadeiras em logradouros públicos. "Quando alguém deseja abrir um comércio deste tipo, solicita à Prefeitura uma avaliação do espaço existente e paga uma taxa por metro quadrado utilizado", informou.

