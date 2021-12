Mês dos professores promove oficinas de valorização da voz

A voz é uma das principais ferramentas de ensino utilizadas pelo professor. E justamente por conta dessa importância a "Voz Profissional" foi escolhida como tema de uma série de palestras e oficinas que fazem parte da programação do mês em que se comemora o dia do docente, em 15 de outubro.

A primeira oficina foi realizada ontem pela manhã no Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, que fica localizado na avenida San Martin. As atividades irão acontecer até o final do mês de outubro, em diversas escolas do estado. A ação faz parte do Programa Saúde do Professor da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

As oficinas contam com a participação do jornalista e radialista da A TARDE FM Jefferson Beltrão, que também é professor. "Os docentes são comunicadores natos e utilizam a voz como um instrumento de trabalho. Essa roda de conversa é uma oportunidade para a troca de experiências e de informações sobre o uso profissional da voz", afirma Jefferson.

Bons hábitos

Segundo ele, para que uma pessoa desenvolva uma voz de qualidade, é preciso que tome alguns cuidados, como manter o hábito de ter uma boa alimentação, descanso e hidratação do corpo.

Tais dicas são muito importantes, mas, normalmente, são esquecidas por boa parte dos docentes por conta de vivenciarem uma rotina quase sempre bastante atribulada.

"Na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo tudo o que aprendeu no início da carreira. Temos que tomar cuidado, afinal, a voz é o nosso principal instrumento de trabalho", diz, com a voz rouca, a professora de história Helena Sarraf. "O problema é que, além de professores, também resolvemos conflitos em sala", comenta.

Cuidados

A professora explica ainda que, "além dessa rouquidão frequente, já tive calo e fissura na garganta e fiz tratamento com fonoaudiologista. É preciso cuidar realmente para evitar que problemas mais sérios ocorram", pondera Helena, que é professora do Colégio Estadual Bento Gonçalves, no bairro Fazenda Grande.

