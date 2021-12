Mês de junho apresenta redução 13,4% nas mortes violentas, em Salvador

Homicídios, latrocínios e lesões dolosas seguidas de mortes recuaram 13,4%, no mês de junho, na comparação com maio. Ao todo, são 77 casos contabilizados no sexto mês de 2020, contra 89 ocorrências registradas, no mês anterior.

O delegado José Bezerra, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pontuou que os meses de março e abril, com 108 e 132 mortes, respectivamente, foram pontos fora da curva.

Bezerra afirma estar trabalhando para que no mês de julho a tendência se estabeleça, além de validar o apoio de outros órgãos: "ações integradas com a Polícia Militar e o apoio imprescindível do Departamento de Polícia Técnica (DPT), nas elucidações dos crimes contra a vida, nos permitiram manter o índice na decrescente", completou o delegado.

