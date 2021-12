Mês da Consciência Negra terá atrações culturais e caminhada

Está marcado para segunda-feira, 10, o lançamento da programação especial do município em homenagem ao mês da Consciência Negra.



Com o tema Salvador da Consciência Negra: uma agenda afirmativa, a programação deverá englobar uma série de espetáculos teatrais, shows, exposições e seminários, todos dentro desta temática.



A programação está sendo organizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Reparação (Semur), em parceria com a Fundação Gregório de Mattos (FGM).



A Secretaria Municipal da Reparação programou inaugurar no dia 19 de novembro a Unidade Permanente do Observatório da Discriminação Racial e LGBT.



O equipamento deverá ser instalado no Clube de Engenharia, na rua Carlos Gomes.



No dia seguinte, às 10h, acontecerá a Caminhada da Consciência Negra, programada para ocorrer em Ilha de Maré.



Já no dia 26 de novembro, no Teatro Castro Alves (Campo Grande), às 15h, será realizada a Mostra Criativa Salvador Arte e Cultura Negra, com base na Lei 10.639/03, que tornou obrigatório esse ensino da história e da cultura afro-brasileira no País.



E até a sexta-feira, 28, serão aceitas as inscrições das empresas para outorga do Selo da Diversidade Étnico-Racial, com cerimônia marcada para o dia 11 de dezembro, às 18h, no Hotel Monte Pascoal, na Barra.



O Espaço Cultural da Barroquinha contará com uma série especial durante este mês, celebrando a cultura afrodescendente com shows, teatro, exposição e música.



A Sala Mário Gusmão recebe o ator Antônio Pompeo com a Oficina de Interpretação Teatral e o espetáculo "Meia noite todos os gatos são pardos". O ator, natural de São José do Rio Pardo, em São Paulo, em 1954, iniciou no teatro aos 17 anos e participou de filmes e novelas como "Quilombo", "Sinhá moça", "Pedra sobre Pedra" e "Mulheres de Areia".



Foi também diretor de Promoção, Estudos, Pesquisas e Divulgação da Cultura Afro-Brasileira da Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura do Brasil.



A Galeria Juarez Paraíso, também localizada na Barroquinha, abrigará a Exposição Máscaras, uma homenagem ao centenário de Abdias Nascimento.



As peças criadas pelos alunos da Escola de Educação Percussiva Integral são resultado de pesquisa da trajetória do grande defensor da cultura negra como ativista social, político, dramaturgo e artistas plástico. As máscaras, mandalas, pratos e esculturas foram produzidas com argila por 20 estudantes com idade entre 12 e 16 anos, residentes na região do Cabula.



Benin



No início de dezembro, é a vez da reinauguração da Casa do Benin. A casa, que passou por uma requalificação, volta com o viés cultural reforçado e terá a programação divulgada em breve.

