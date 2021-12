Mergulhão da LIP será fechado na madrugada de domingo

A pista sob o Viaduto Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), também chamado de mergulhão, próximo ao Salvador Shopping, ficará temporariamente bloqueada das 23h30 deste sábado, 30, até as 4h30 do domingo,1º. O bloqueio será necessário para o içamento e montagem de vigas nas obras da linha 2 do metrô.



O trânsito no trecho será interrompido por medida de segurança. Os motoristas que precisarem passar sob o Viaduto LIP para acessar a avenida ACM terão como opção acessar a avenida Paralela e fazer o retorno depois do Hospital Sarah Kubitschek na Av. Luis Eduardo Magalhães.



De acordo com a Transalvador, o local do bloqueio e os desvios no trânsito estarão devidamente sinalizados durante todo o período.

