Mergulhadores identificam mais de 7 toneladas de lixo dentro do mar do litoral baiano

Mergulhadores identificaram mais de 7 toneladas de lixo entre a praia de Mar Grande e de Canta Galo, na Cidade Baixa. A afirmação é do presidente da associação baiana de pesca submarina, Fernando Subé. “Existe muito lixo aqui na praia do Porto”, acrescentou.

Para retirar parte desse material da água, ele, a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), grupos de escoteiros do Mar João das Botas e mergulhadores do grupo Pesca Sub Lixo Zero realizaram uma limpeza, neste domingo, 5, no Porto da Barra.

Eles recolheram correntes, um lastro de cama, ferros, latinhas de refrigerante e cerveja e até mesmo uma bicicleta infantil enferrujada.

Antes do Carnaval, mergulhadores já haviam realizado a limpeza em algumas praias da capital baiana. Eles pretendem realizar novas ações no fundo do mar.

O grupo Pesca Sub Lixo Zero também treina voluntários para trabalhar na conservação das praias. Interessados podem enviar um WhatsApp para o número 98850-0506.

