Mergulhadores farão limpeza no fundo do mar em Salvador

Mergulhadores farão uma limpeza no fundo do mar no trecho entre o Cristo e o Porto da Barra no domingo, 16. A ação faz parte do Projeto Fundo Limpo. A iniciativa contra a degradação ambiental e poluição das águas, desenvolvida pela Escola de Mergulho Galeão Sacramento, vai contar com o apoio da Prefeitura de Salvador, e contará com mergulhadores da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) reforçando a ação. A limpeza acontecerá a partir das 8h.

O grupo terá 22 mergulhadores scuba (com cilindro de ar comprimido) e 20 mergulhadores em técnica de apneia (com snorkell, máscara e nadadeira e reserva de ar do próprio pulmão). Eles serão divididos em quatro grupos ao longo do trecho para facilitar a coleta e a catalogação dos objetos encontrados. Os pontos de mergulho são nas imediações do Cristo, no Farol, em frente ao Hospital Espanhol e no Porto.

Além da atividade no fundo do mar, também haverá uma equipe de 40 voluntários trabalhando na limpeza de praia e sensibilização de banhistas. A intenção é evitar que o lixo acumulado no local durante o dia acabe sujando novamente a água.

Iniciativa

O Projeto Fundo Limpo existe desde 1994. Este ano, a primeira fase da ação de limpeza do fundo do mar aconteceu um dia antes do Carnaval (6 de fevereiro), e recolheu 485 kg de resíduos sólidos. A segunda etapa da atividade aconteceu um dia após o término das festividades, quando foram coletados 915 kg de lixo. Ou seja, quase uma tonelada e meia de resíduos em apenas dois dias de trabalho.

