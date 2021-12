Merendeiras de escolas municipais participam de concurso "Essa merenda é show"

Em comemoração ao Dia da Merendeira Escolar (30/10), dezenove escolas municipais da Bahia participam do concurso "Essa merenda é show". No concurso, as participantes irão produzir pratos criativos e nutritivos utilizando ingredientes disponíveis na cozinha da escola. Após a conclusão da análise dos pratos, as três receitas escolhidas serão premiadas e inclusas em um livro de receitas.

A atividade tem como objetivo valorizar e estimular o trabalho das profissionais da área. Elisa Vasconcelos, nutricionista responsável técnica das escolas atendidas pelo Grupo LemosPassos, ressalta a importância das merendeiras para a alimentação das crianças nas escolas. "As merendeiras, além de elaborarem com muito carinho essas receitas, demonstram um cuidado especial com as crianças. Elas conseguem identificar as particularidades de cada aluno e até personalizam o prato deles.”

