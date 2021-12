Mercados de Paripe e 7 Portas funcionam até 12h na Sexta-Feira Santa

Os mercados de Paripe e 7 Portas, em Salvador, funcionarão até 12 horas nesta sexta-feira, 2, feriado da Semana Santa. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estarão fechados o Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa) e os Mercados do Rio Vermelho (Ceasinha) e Ogunjá.

Conforme a Secretaria, o movimento nestes locais aumenta para as compras de itens para a ceia. Nos locais, só é permitido o acesso de pessoas com o uso de máscaras.

Nesta quinta-feira, 1º, com o toque de recolher que inicia às 18h até esta segunda-feira, 5, os mercados de Paripe, Ogunjá e 7 Portas encerram o funcionamento mais cedo. Enquanto que, a Ceasa e o Mercado do Rio Vermelho mantêm seus horários, uma vez que fecham antes do toque de recolher.

Confira horários de funcionamento:

Ceasa:

Abertura: Segunda, quarta e sexta, às 3h para permissionários e transportes de carga e às 4h para clientes; Terça, quinta e sábado, às 5h

Fechamento: Segunda à quinta, às 17h. E sábado, às 13h; Sexta-feira Santa, 2, o local permanecerá fechado e no domingo, o local não abre.

Mercado do Rio Vermelho:

Funcionamento em horário normal, de segunda a sábado, das 7h às 17h e domingo, de 7h às 16h, para os serviços essenciais. Sendo de 7h às 9h exclusivo para idosos. Os stands deverão permanecer fechados até 05/04. Sexta-feira Santa, 2, o local permanecerá fechado.

Paripe:

Funcionamento com encerramento alterado, de segunda a sábado, das 6h às 16h e domingo, das 6h às 14h, para as atividades essenciais. Sexta-feira Santa, 2, o local funcionará até meio-dia.

Ogunjá:

Funcionamento com encerramento alterado, de segunda a sábado, das 6h às 17h e domingo, das 6h às 14h, para as atividades essenciais. Sexta-feira Santa, 2, o local permanecerá fechado.

7 Portas:

Funcionamento com encerramento alterado, de segunda a sábado, das 6h às 17h e domingo, das 6h às 13h, para as atividades essenciais. Sexta-feira Santa, 2, o local funcionará até meio-dia.

adblock ativo